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Дома ТВ Нет — бесплатные онлайт тв каналы
Тв онлайн приложение, это просто функциональное бесплатное онлайн телевидение с русскими каналами и простым интерфейсом. Добавление каналов в избранное, HD каналы, Телепрограмма.
http://domatvnet.com/
- Офицальная страница приложения Doma TV Net
Последняя Версия 1.7 от 26 сентября 2020
Исправили ошибки и баги
Переписали полностью структуру приложение
Добавили тему
Добавили книжную версию экрана
Обновили контакты
Добавили новые каналы
Заменили на более стабильный плеер
Сделали поддержку 4.4 версий
Добавили регулировку яркости картинки
Исправили косяк с переворотом экрана
Улучшили телепрограмму